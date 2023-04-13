السودان: الجيش يحذر من تحركات لقوات "الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى ويقول إنها تتجاوز القانون

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حذر الجيش السوداني في الساعات الأولى من صباح الخميس من "تحشيد الدعم السريع قواته داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن". وأكدت قوات الدعم السريع، والتي تعمل تحت قيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

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حذر الجيش السوداني فجر الخميس في بيان مما وصفه "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن" من جانب قيادة قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن ذلك يشكل "تجاوزا واضحا للقانون".

وقال البيان إن تلك التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة ودون أي تنسيق معها.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية. وذكرت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الإتجار بالبشر، والهجرة غيرالشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

فرانس24/ رويترز

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