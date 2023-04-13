عشرات الأطفال والنساء ضحايا انتهاكات واغتصاب أثناء ترحيل عمالة وافدة من أنغولا إلى الكونغو

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جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بدورية حول مطار كيوانغا، بعد أيام من اشتباكات مع متمردي حركة "23 مارس"، في روتشورو 3 نيسان/إبريل 2022.

أثناء عملية ترحيل جماعية لعمالة وافدة من أنغولا للكونغو، تعرض نساء وأطفال من الكونغو الديمقراطية للاغتصاب وانتهاكات أخرى، وفق ما أفاد تقرير مبدئي داخلي للأمم المتحدة إضافة إلى طبيب ومسؤولون. ولم يحدد التقرير عددا للحالات التي تعرضت لانتهاكات، لكن فيكتور ميكوبي وهو طبيب متخصص في علاج ضحايا العنف الجنسي في كاماكو قال إن عيادات محلية سجلت 122 حالة اغتصاب هذا العام.

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أفاد طبيب ومسؤولون والأمم المتحدة أن نساء وأطفالا من الكونغو الديمقراطية تعرضوا للاغتصاب وانتهاكات أخرى أثناء ترحيل جماعي لعمالة وافدة من أنغولا للكونغو.

وكشفت بيانات من الأمم المتحدة أن أنغولا رحلت الآلاف من العمالة الوافدة في الأشهر الماضية بما يتسق مع ما قالته منظمات معنية بالدفاع عن الحقوق والأمم المتحدة من قبل عن انتهاكات وقعت أيضا خلال عمليات ترحيل سابقة على مدى 12 عاما مضت.

ولم يتضح بعد حجم عمليات الترحيل الأحدث لكن إحصاءات لم يتم نشرها سابقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن 12 ألفا من العمالة مروا من معبر حدودي واحد بالقرب من بلدة كاماكو الكونغولية في الأشهر الستة المنقضية.

وزار موظفون من الأمم المتحدة المنطقة الشهر الماضي وكتبوا تقريرا داخليا مبدئيا عن الوضع.

وتضمن التقرير "تتعرض فتيات ونساء للقبض عليهن في أي مكان دون ضرورة ويتم احتجازهن ثم فصلهن عن أطفالهن وأزواجهن ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة وأحيانا للاغتصاب".

ولم يحدد التقرير الذي لا يزال يحتاج لتدقيق من عدة منظمات شريكة قبل أن ينشر هوية الجناة صراحة. وألقى طبيب يعمل في المنطقة باللوم على مدنيين في الكونغو وقوات أمن في أنغولا.

وقال سيماو ميلاغريس وهو متحدث باسم دائرة الهجرة في أنغولا إن عمليات الترحيل تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية لكنه نفى وقوع جرائم اغتصاب وانتهاكات أخرى.

وتابع: "هذا ليس صحيحا... يمكنني تأكيد عدم وجود موقف مؤسسي يروج للعنف ضد العمالة الوافدة".

تزايد الحالات

ولم يحدد تقرير الأمم المتحدة عددا للحالات التي تعرضت لانتهاكات. لكن فيكتور ميكوبي وهو طبيب متخصص في علاج ضحايا العنف الجنسي في مركز صحي في كاماكو قال إن عيادات محلية سجلت 122 حالة اغتصاب هذا العام وهي مستويات غير مسبوقة للبلدة.

واستنادا إلى روايات ضحايا عالجهم في مركزه الصحي قدر أن قوات أمن من أنغولا ارتكبت ما لا يقل عن 14 جريمة اغتصاب وقال إن مدنيين في الكونغو ارتكبوا العشرات من هذه الجرائم أيضا.

وقال مسؤول في دائرة الهجرة في الكونغو بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم التصريح له بالتحدث لوسائل الإعلام إن مسؤولين في اجتماعات تحدثوا عن وقوع العشرات من جرائم الاغتصاب على جانبي الحدود.

وتجتذب منطقة لوندا نوردي الغنية بالألماس في أنغولا منذ فترة طويلة الآلاف من العمالة الوافدة من منطقة فقيرة ومعزولة في جنوب الكونغو. ويأتي كثيرون بشكل غير قانوني إذ أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن 20 بالمئة فقط من أفراد العمالة الوافدة المرحلين لديهم تصاريح.

وأفاد المتحدث باسم دائرة الهجرة الأنغولية ميلاغريس بأن الإجراءات الصارمة التي تتخذ مع العمالة الوافدة بشكل غير مشروع تأتي في إطار مساعي البلاد إلى تعزيز الهجرة القانونية من خلال طلبات تأشيرة عبر الإنترنت.

وتتكرر عمليات الترحيل الجماعي من أنغولا إلى الكونغو بفارق سنوات قليلة. وكان أكبرها في عام 2018 عندما تم طرد 330 ألفا.

وأفادت تقديرات للأمم المتحدة بأن أكثر من 650 تعرضوا لعنف جنسي أثناء عمليات ترحيل من أنغولا على مدار شهرين في عام 2010.

فرانس24/ رويترز

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