الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات بعد اندلاع اشتباكات في الخرطوم

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دخان يتصاعد فوق مبان بالخرطوم في 15 أبريل/نيسان 2023 وسط أنباء عن اشتباكات بالمدينة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات حول شن هجمات ضد قواعد تابعة لهما السبت، فيما ذكر مراسلون وشهود عيان بأنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من الخرطوم. تأتي هذه التطورات يومين بعد تحذير للجيش من أن البلاد تمر بـ "منعطف خطير" بعد انتشار القوات التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو في العاصمة السودانية والمدن الرئيسية، وفيما تراوح جهود العودة للمرحلة الانتقالية مكانها.

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قالت قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني شن السبت هجوما على إحدى قواعدها في الخرطوم، فيما كان يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية، حسبما أفاد مراسلون من وكالة الأنباء الفرنسية وشهود عيان.

كذلك، اتهم الجيش السوداني السبت قوات الدعم السريع المسلحة بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى بعيد اعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها. وقال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان" مضيفا "الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

وجاء في بيان قوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي: "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم (السبت) بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات (التابعة للدعم السريع) في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة ، وازا هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها اجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في السيد مالك عقار والاستاذ مني اركو مناوي والدكتور جبريل ابراهيم وأطلعتهم على الأمر. — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

كما ذكر شهود بأن "مواجهات " ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمع قرب قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. وسمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إطلاق نار قرب مطار الخرطوم وفي شمال العاصمة السودانية.

يأتي هذا بعد يومين على تحذير الجيش السوداني من أن البلاد تمر بـ "منعطف خطير" بعد انتشار قوات الدعم السريع المسلحة في الخرطوم والمدن الرئيسية فيما تراوح جهود العودة إلى المرحلة الانتقالية مكانها.

وقال الجيش في بيانه الخميس إنه "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة". مضيفا: "القوانين نظمت كيفية تقديم هذا العون، وبناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بحشد القوات داخل العاصمة وبعض المدن".

وتشكلت قوات الدعم السريع في 2013 وانبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي اعتمد عليها عمر البشير الذي أطيح إثر انتفاضة شعبية في 2019، في قمع تمرد إقليم دارفور.

وتتخبط البلاد حاليا في انسداد سياسي بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائب قائد قوات الدعم السريع دقلو.

فرانس24/ أ ف ب

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