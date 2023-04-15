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صراع مفتوح في السودان... لمن ستؤول الغلبة بين البرهان ودقلو؟

05:20 تحول الخلاف في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو إلى معركة على الأرض. © صورة من شاشة فرانس 24

استيقظ السودانيون صباح السبت على وقع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تصعيد للخلاف العلني بين الطرفين خلال الفترة الماضية. ويعتبر اللواء امين مجدوب، خبير إدارة الأزمات والتفاوض بمركز الدراسات الدولية بالخرطوم، أن القوى متوازنة بين الطرفين رغم تفوق القوات المسلحة من حيث التنظيم والعتاد. لكنه أردف بأن معارك الشوارع التي انطلقت السبت تجعل الوضع غامضا.