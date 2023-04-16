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ما مصير الجنود المصريين المتواجدين في السودان وما المنتظر من اجتماع الجامعة العربية؟

02:43 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال مراسل فرانس24 في مصر بأن المتوقع من الاجتماع الطارئ الأحد الذي دعت إليه الجامعة العربية بطلب من مصر والسعودية "محاولة إيجاد آلية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع". وأضاف تامر عز الدين: "القوات المسلحة المصرية أوضحت في بيان بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مجموعة من الجنود والضباط المصريين قيل إنهم سلموا أنفسهم لقوات الدعم السريع، بأن هذه القوات موجودة بشكل شرعي وبأن مصر ستبحث مع الجهات المعنية في السودان عودتهم وتأمين سلامتهم. لكن لا تأكيد حتى الآن" حول مصيرهم.