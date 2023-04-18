السودان: حميدتي يعلن الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة والجيش ينفي علمه بأي تنسيق مع المجتمع الدولي

الاشتباكات في السودان

محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع في الخرطوم. السودان في 19 فبراير/شباط 2023.

أعلن الثلاثاء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع موافقته على "هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى" في السودان. لكن الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان أصدر بيانا ينفي فيه علمه بأي تنسيق مسبق مع الوسطاء أو المجتمع الدولي بشأنها. في سياق متصل، حض وزراء خارجية دول مجموعة السبع على إنهاء الأزمة في السودان ووقف "الأعمال العدائية فورا" بين طرفي النزاع.

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في تغريدة نشرها على موقع تويتر صباح الثلاثاء، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن القوات شبه العسكرية تؤكد موافقتها على "هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى".

وأضاف حميدتي أن القوات المسلحة السودانية لم تلتزم بوقف إطلاق النار وقصفت مناطق مكتظة بالسكان من الجو وعرضت أرواح المدنيين للخطر. وقال في سلسلة تغريدات: "ننتظر المزيد من المناقشات مع وزيرالخارجية الأمريكي حول سبل معالجة هذه الانتهاكات".

من جانبه، نفى الجيش السوداني الثلاثاء علمه بأي وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، وذكر الجيش في بيان "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة 24 ساعة... دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحوتحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".

مجموعة السبع تدعو لوقف العنف

وكان بيان وزراء خارجية دولمجموعة السبع الثلاثاء في اليابان قد خرج بتوصيات تحض طرفي النزاع في السودان على "وقف الأعمال العدائية فورا" والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص في ثلاثة أيام.

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ودفع تصاعد العنف في السودان القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني. وقال الوزراء في بيان بعد يومين من المحادثات: "نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعوا في البيان "إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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