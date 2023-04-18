السودان: مجموعة السبع تحض على وقف "الأعمال العدائية فورا" وبلينكن يجري محادثات مع البرهان وحميدتي

حض وزراء خارجية دول مجموعة السبع على إنهاء الأزمة في السودان ووقف "الأعمال العدائية" بين طرفي النزاع، الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي. فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها أنطوني بلينكن قد أجرى اتصالات من اليابان صباح الثلاثاء مع البرهان ودقلو "مشددا على الوقف الفوري لإطلاق النار"، بعدما حصدت الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام حياة ما لا يقل عن 200 شخص. بينما أعلن الاتّحاد الأوروبي أنّ سفيره في الخرطوم "تعرّض لاعتداء" في منزله.

إعلان اقرأ المزيد

"وقف الأعمال العدائية فورا" والعودة إلى طاولة المفاوضات، بهذه التوصيات خرج بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء في اليابان حاضًا طرفي النزاع في السودان بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص في ثلاثة أيام.

ودفع تصاعد العنف في السودان القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني. وقال الوزراء في بيان بعد يومين من المحادثات: "نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان". ودعوا في البيان "إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

للمزيد - السودان: أبرز المحطات السياسية من عهد البشير إلى النزاع العسكري بين البرهان وحميدتي

بلينكن يجري محادثات مع البرهان وحميدتي

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الثلاثاء بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكن تحادث في وقت مبكر الثلاثاء من اليابان مع البرهان ودقلو، حيث "شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفق ما أفادت الوزارة.

وقال باتيل إن بلينكن الموجود في اليابان لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع أجرى محادثتين منفصلتين مع الجنرالين أعرب فيهما عن "قلقه البالغ حيال مقتل وجرح العديد من المدنيين السودانيين جراء القتال المستمر والعشوائي".

وأدت الاشتباكات الدامية منذ ثلاثة ايام بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط أكثر من 200 قتيل و1800 جريح . وأضاف باتيل أن بلينكن في حديثه "شدد على مسؤولية الجنرالين في ضمان أمن وسلامة المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وأكد بلينكن بأن وقف إطلاق النار "يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال ولمّ شمل العائلات السودانية والسماح للمجتمع الدولي في الخرطوم بالتأكد من أن وجوده آمن".

وعجزت "الممرّات الإنسانية" التي أعلنها الطرفان المتحاربان لمدة ثلاث ساعات بعد ظهر الأحد عن تغيير الوضع، فاستمرّ سماع إطلاق النار ودويّ انفجارات في الخرطوم. وإضافة إلى الطلقات النارية العشوائية التي أسفرت خصوصاً عن مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي في دارفور، صار يتعيّن على العاملين في المجال الإنساني التعامل مع عمليات النهب في الإقليم، وفق ما أكّدت منظمة "أنقذوا الأطفال".

وليل الإثنين أعلن الاتّحاد الأوروبي أنّ سفيره في الخرطوم "تعرّض لاعتداء" في منزله. وكان التوتّر كامناً منذ أسابيع بين البرهان ودقلو المعروف بحميدتي اللذين أطاحا معاً بالمدنيين من السلطة خلال انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قبل أن يتحوّل خلافهما السياسي على السلطة خصوصاً، إلى مواجهات السبت.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك