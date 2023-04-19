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الاشتباكات في السودان: سكان الخرطوم يعانون من نقص في المواد الغذائية وأزمة ماء وكهرباء

01:18 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تسببت الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ صباح السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شلّ الحركة بالخرطوم، ما جعل من الحصول على المواد الغذائية مهمة صعبة، فيما قال سكان إن هناك أيضا أزمة انقطاع المياه والكهرباء. شوارع العاصمة السودانية التي تعودت على الاكتظاظ الدائم تكاد تخلو من المارة، حيث كانت الخرطوم سابقا في منآى عن الصراعات المسلحة التي شهدتها البلاد خلال السنوات والعقود الماضية. وأمام هذا الوضع، غادر كثيرون المدينة وبات من بقي فيها يعاني من نقص في المواد الأساسية.