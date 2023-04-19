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مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية: معارك عنيفة قرب القصر الرئاسي في السودان والوضع الإنساني "معقّد جدا"

07:08 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية إن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال مستعرة، موضحا بأن "اشتباكات عنيفة تجددت صباح اليوم (الأربعاء) في العاصمة الخرطوم وتركزت في مدينة أم درمان حيث نفّذ سلاح الطيران عدة هجمات ردّت عليها المضادات الأرضية. وتدور اشتباكات عنيفة جدا في محيط القصر الرئاسي وقصف متبادل حتى محيط قيادة الجيش". وأضاف إسلام عبد الرحمن: "الوضع الصحي متدهور في ظل تعرض مستشفيات للقصف وإخلاء أخرى كما أن الوضع الإنساني معقّد جدا" بسبب أزمة المياه والتزود بالمؤن الغذائية.