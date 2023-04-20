الجيش السوداني يعلن إجلاء 177 جنديا مصريا كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع نحو بلادهم

الاشتباكات في السودان

© أ ف ب.

مركبة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع التي كانت تحتجز الجنود المصريين. قرية أبرق، شمال غرب الخرطوم. السودان في 22 يونيو/حزيران 2019.

قال الجيش السوداني ليل الأربعاء الخميس إنه قد تم إجلاء 177 جنديا مصريا كانوا محتجزين من قوات الدعم السريع بعد اندلاع الاشتباكات السبت، نحو بلادهم، مشيرا في بيان إلى أن العملية تمت من مطار دنقلا على متن أربع طائرات نقل عسكري مصرية. وكان الجيش المصري قال في وقت سابق إنه يجري تنسيقات مع "جهات الاختصاص" في السودان لتأمين عودة الجنود الذين كانو متواجدين هناك لإجراء "تدريب مشترك".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الجيش السوداني في بيان ليل الأربعاء-الخميس عن إجلاء 177 جنديا مصريا كانت قوات الدعم السريع قد احتجزتهم، "إلى جمهورية مصر العربية".

وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق أنه يجري "جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن". ووفق الجيش المصري كان هؤلاء العناصر موجودين في قاعدة جوية في شمال السودان لإجراء "تدريب مشترك" حين غرق السودان السبت في الفوضى.

وأضاف بيان الجيش السوداني الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقاتل منذ السبت القوات الرديفة التابعة لمحمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بأن الإجلاء تم من مطار دنقلا في شمال البلاد عن طريق أربع طائرات نقل عسكري مصرية. وأكد الجيش بأن القوات المصرية كانت في السودان للمشاركة في تدريبات مشتركة للقوات الجوية.

وبعد اندلاع الاشتباكات في أنحاء السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السبت، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها في مدينة مروي بشمال البلاد التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين إن القاهرة تجري اتصالات مستمرة مع قوات الدعم السريع للتأكيد على سلامة وأمن القوات المصرية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك