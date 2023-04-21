الاتحاد الأوروبي يخطط لإجلاء رعاياه من السودان مع تواصل المعارك بالخرطوم

الاشتباكات في السودان

أعمدة الدخان ترتفع في العاصمة السودانية الخرطوم على وقع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، 21 نيسان/أبريل 2023.

كشف مصدر من الاتحاد الأوروبي الجمعة أن التكتل بصدد وضع خطط لإجلاء رعاياه من السودان، في خضم تواصل المعارك التي تشهدها الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع. يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الخميس أنها بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.

إعلان اقرأ المزيد

يخطط الاتحاد الأوروبي لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه من العاصمة السودانية الخرطوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك.

وقال مسؤول أوروبي الجمعة "نحاول تنسيق عملية لإخراج مواطنينا المدنيين من المدينة التي باتت حاليا في وضع شديد الخطورة. نحن نعمل على إمكانات متنوعة من أجل إخراج الناس".

وأوضح أنه "في الوقت الراهن، تقييم أولئك الموجودين على الأرض، بمن فيهم سفارة الاتحاد الأوروبي، هو أن الظروف الأمنية غير متوافرة للمضي في عملية كهذه".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والدول السبع الأعضاء التي لها بعثات في السودان، بما فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، تسعى إلى إخراج حوالى 1500 مواطن من الاتحاد الأوروبي محاصرين في الخرطوم برا بسبب إغلاق المطار.

وأوضح أن تنفيذ عملية مماثلة يتطلب وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

وأشار المسؤول إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي وسبعا من دوله الأعضاء التي لديها تمثيل دبلوماسي في الخرطوم، "ستتابع الوضع عن كثب في انتظار اللحظة التي يصبح ممكنا فيها القيام بذلك".

وشدد على أنه "في تلك اللحظة، نتوقع أن نكون مستعدين بالكامل للمضي في عملية إجلاء رعايانا".

ومنذ 15 نيسان/أبريل، تشهد شوارع الخرطوم ومدن أخرى معارك عنيفة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

وحصدت الاشتباكات أكثر من 400 قتيل و3500 جريح، وفق حصيلة جديدة أوردتها منظمة الصحة العالمية.

اعتداء على السفير الأوروبي

وأعلن الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين أن سفيره في الخرطوم "تعرض لاعتداء" في منزله في العاصمة. كما أصيب أحد المسؤولين الإغاثيين في الاتحاد بالرصاص جراء أعمال العنف الجارية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الخميس أنها بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم. وفي حين لم يوضح البيان عديد هذه التعزيزات ولا الدولة التي سيتمركزون فيها، أفاد مسؤول أمريكي وكالة الأنباء الفؤنسية أن العسكريين الأمريكيين سيتمركزون في جيبوتي.

بدورهما، أعلنت كوريا الجنوبية واليابان الجمعة أنهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك