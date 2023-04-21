السودان: قوات الدعم السريع تعلن عن هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تزامنا مع عيد الفطر

الاشتباكات في السودان

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قوات الجيش السوداني تتمركز في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في 20 أبريل/نيسان 2023.

وافقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما أعلنت في بيان، أشارت فيه إلى أن القرار جاء "تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين". في المقابل، لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن على هذه الخطوة التي تتيح التهدئة بعد قتال محتدم منذ السبت.

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أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بأنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع قوات الجيش.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

21-4-2023

بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم .

وننوه الى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء… pic.twitter.com/tkzqbLO69G — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

وأضافت قوات الدعم في بيان: "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم". وتابعت أنها أجبرت على الدفاع عن النفس للتصدي إلى ما وصفته بأنه "انقلاب قيادة القوات المسلحة"، وذكرت أنها ملتزمة "خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار".

ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن.

ويأتي الإعلان غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أطراف النزاع في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة مع دخول القتال يومه السادس.

وقُتل أكثر من 330 شخصا حتى الآن في الصراع العنيف على السلطة الذي اندلع مطلع الأسبوع بين الزعيمين اللذين كانا حليفين في مجلس السيادة الحاكم في السودان.

ووقعت أعنف اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وحولها وفي دارفور، الإقليم الذي لا يزال يعاني بعد صراع طويل انتهى قبل ثلاثة أعوام.

فرانس24/ رويترز

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