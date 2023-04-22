هجوم انتحاري في مالي يخلف تسعة قتلى و60 جريحا

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جندي توغولي من قوة الأمم المتحدة في مالي على طريق بين موبتي وجنة في وسط مالي في 28 نيسان/ابريل 2019

هاجم مسلحون السبت معسكرا للجيش في وسط مالي ما أسفر عن مقتل نحو تسعة مدنيين وإصابة 60 آخرين، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون. في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وتشهد مالي انتشارا للجهاديين وللعنف بجميع أنواعه منذ اندلاع حركات التمرد في شمال البلاد سنة 2012. وعلى الرغم من وجود قوات دولية امتد هذا العنف إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، بينما يبدو أن رقعته تتسع باتجاه الجنوب.

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قتل تسعةأشخاص على الأقل فيما أصيب أكثر من 60 آخرين جراء هجوم انتحاري ثلاثيالسبت دمر نحو 20 بناية في بلدة سيفاري بوسط مالي.

وحسب المتحدث باسم حاكم المنطقة يعقوبا مايغا فإن جميع القتلى من المدنيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتهاعن الهجوم.

وأظهرت صور نشرها مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي عدةمبان مدمرة، من بينها محطة وقود، فضلا عن مصابين يتلقون المساعدة.ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل مدير مكتب الرئيس المؤقتللبلاد وثلاثة آخرين في كمين.

وفي وقت سابق السبت، قالت حكومة مالي في بيان أذاعهالتلفزيون الرسمي إن الجيش أحبط "هجوما إرهابيا" في سيفاري.

وجاء في البيان أن "ثلاث مركبات ملغومة دمرت بنيران طائرةمسيرة تابعة للجيش"، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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