الاشتباكات في السودان (فيديو)

فرار آلاف السودانيين إلى تشاد المجاورة هربا من القتال المتصاعد بين الجيش وقوات الدعم السريع

01:35 فرار الآلاف إلى تشاد هربا من حدة القتال. 23 أبريل/نيسان 2023. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يواصل السودانيون الفرار من العاصمة الخرطوم بعد أسبوع من انفجار الأوضاع هناك واندلاع قتال دام بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وعلى الرغم من شح وسائل النقل واشتداد حدة المعارك وصل ما يقرب من 20 ألف سوداني إلى تشاد حسب تقارير الأمم المتحدة غالبيتهم من النساء والأطفال. في حين يستعد برنامج الأغذية العالمي في تشاد لاستقبال نحو 100 ألف شخص قد يصلون في غضون الأيام المقبلة.