السودان: هدنة جديدة لثلاثة أيام وغوتيريس يحذر من تمدد أعمال العنف إلى "كامل المنطقة"

المعارك في السودان

امرأة تحمل غالون مياه في شمال العاصمة السودانية الخرطوم وسط تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، 22 نيسان/ أبريل 2023.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الإثنين موافقة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف الليل ويستمر لـ72 ساعة. فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق من أن أعمال العنف المتواصلة في السودان قد "تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

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وافق طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وفق بيان الإثنين لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن في بيان "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان/أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأضاف "خلال هذه الفترة، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ عشرة أيام.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق في واشنطن نظيره الكيني لبحث جهود السلام في السودان، كما أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه من السعودي والإماراتي.

تصعيد في "كامل المنطقة"

من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق من أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد "تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

وقال خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن التعددية إن الوضع في السودان "يستمر في التدهور".

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ودعت بريطانيا مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ حول السودان، يتوقع أن ينعقد الثلاثاء، وفق دبلوماسي.

قتل 427 شخصا وجرح 4000 تقريبا خلال عشرة أيام من المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف غوتيريس "يجب أن تتوقف أعمال العنف. إنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

وأكد أنه "على تواصل مستمر مع طرفي النزاع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض".

وتابع "علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية" مجددا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

تأتي تصريحاته بعد إعلان الأمم المتحدة عن بقاء رئيس بعثتها فولكر بيرتيس في السودان رغم تسارع عمليات إجلاء الأجانب.

وقال غوتيريس "سأكون واضحا: الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان" مضيفا أن الهيئة الدولية "تعيد تنظيم وجودنا في السودان كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني".

وأكد "التزامنا تجاه الشعب السوداني، دعما لرغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام. نقف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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