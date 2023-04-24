مقتل 60 شخصا على أيدي مسلحين شمال إقليم ياتنغا في بوركينا فاسو

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جنود بوركينا فاسو خلال تدريب عسكري سنوي في جاكفيل ، ساحل العاج في 14 آذار/مارس 2023.

قتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصا بحسب مصدر قضائي في هذه الدولة التي تشهد تمردا جهاديا منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. وذكر المصدر نقلا عن جهاز الشرطة أن الهجوم وقع الخميس في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا مضيفا بأن المسلحين "استولوا" على كميات من البضائع المتنوعة خلال هذا الهجوم الدامي.

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قُتل 60 شخصا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش الوطني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلنا أيضا عن فتح تحقيق في أحدث هجوم دام في هذه الدولة في غرب إفريقيا التي تشهد تمردا مسلحا جهاديا امتد منذ 2015 من مالي.

وقال لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا نقلا عن جهاز الشرطة إن "نحو 60 شخصا قتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية" الخميس في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا.

وأضاف "جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية حيث يخضعون حاليا للعلاج"، مشيرا إلى أن المسلحين "استولوا" على كميات من البضائع المتنوعة.

وأفاد سكان نقلا عن ناجين أن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة. وأضافوا أن عشرات الرجال والشبان قتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند "80 قتيلا تقريبا".

ويأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين يشتبه أنهم جهاديون أسفر عن مقتل 34 متطوعا و6 جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومترا من واهيغويا.

وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو إثر ذلك "تعبئة عامة" لمنح الدولة "كل الوسائل اللازمة" لمكافحة الهجمات التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا عن خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد.

وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري أن هدفه استعادة 40 في المئة من أراضي البلاد التي يسيطر عليها الجهاديون.

وأسفرت أعمال العنف في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقا لمنظمات غير حكومية.

فرانس24/ أ ف ب

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