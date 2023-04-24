نبش جثث 26 شخصا من جماعة دينية في كينيا دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"

خبراء الطب الشرعي ومحققون في جرائم قتل يحملون جثث أعضاء مشتبه بهم في طائفة مسيحية قضوا جوعا بحجة "لقاء يسوع". كيليفي، كينيا 22 نيسان/أبريل 2023.

قالت الشرطة الكينية إنها عثرت على 26 جثة جديدة يشتبه في أنها لأعضاء في جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"، ليرتفع عدد الجثث المرتبطة بالقضية إلى 47 جثة. وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأنها تلقت معلومات عن أشخاص "قضوا جوعا بحجة لقاء يسوع، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد مشتبه فيه، ماكينزي نثينغي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشونال".

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نبشت في شرق كينيا الأحد 26 جثة جديدة، ما يرفع عدد الجثث التي عثرت عليها الشرطة منذ الجمعة إلى 47، في إطار تحقيق حول وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"، حسبما ذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال تشارلز كاماو رئيس التحقيقات الجنائية في محافظة ماليندي (شرقا) للوكالة: "اليوم نبشنا 26 جثة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47"، مضيفا أن البحث مستمر للعثور على جثث أخرى.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن رجالا يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة يواصلون عمليات الحفر بحثا عن جثث أخرى. ووضعت الكثير من الجثث في أكياس زرقاء.

وعثرت السلطات الأسبوع الماضي على رفات 4 من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشيونال تشورتش" برئاسة ماكينزي نثينغي.

وقام المحققون بتفتيش المنطقة، بعد تقارير عن احتمال وجود مقبرة جماعية.

ولا يزال الكثير من أتباع الكنيسة يختبئون في غابة شاكاولا.

وعثرت السلطات على راهبة الأحد، والتي رفضت تناول الطعام قبل نقلها في سيارة إسعاف.

ونقل 11 من أتباع الطائفة، وهم 7 رجال و4 نساء تتراوح أعمارهم بين 17 و49 عاما، إلى المستشفى الأسبوع الماضي، بعد إنقاذهم من غابة شاكاولا.

وسلم زعيم الطائفة ماكينزي نثينغي نفسه للشرطة في 15 نيسان/أبريل، قبل أن يودع السجن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلقاء القبض على 6 من أتباع الطائفة أيضا.

ومن المقرر أن تحال القضية على المحكمة في الثاني من أيار/مايو.

ووفق تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشرطة أفادت بأنها تلقت معلومات عن أشخاص "قضوا جوعا بحجة لقاء يسوع، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد مشتبه فيه، ماكينزي نثينغي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشونال".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إلقاء القبض على ماكينزي نثينغي، ووجهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعدما توفي طفلان جوعا تحت رعاية والديهما. ثم أطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني (حوالي 670 يورو).

فرانس 24/ أ ف ب

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