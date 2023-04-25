السودان: منظمة الصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي" بعد سيطرة مقاتلين على مختبر

المعارك في السودان

في ظل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تمكن مقاتلون من السيطرة على مختبر وطني. وعلى خلفية ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من "خطر بيولوجي" مرتفع في البلاد بما أن المرفق يحتوي على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

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حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من "خطر بيولوجي" مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد في اتصال عبر تقنية الفيديو، إن "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرا للصحة العامة، ما يشكل خطرا بيولوجيا مرتفعا جدا"، مشيرا إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وتشهد السودان معارك اندلعت اعتبارا من 15 نيسان/أبريل، أدت إلى مقتل 427 شخصا على الأقل وإصابة نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة للضحايا.

من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين من أن العنف المتواصل في السودان قد "يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها". وقال خلال نقاش في مجلس الأمن إن الوضع في السودان "يواصل التدهور".

وتابع: "يجب أن تتوقف أعمال العنف. إنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

فرانس24/ أ ف ب

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