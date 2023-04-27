صدمة في كينيا بعد ارتفاع عدد وفيات أفراد طائفة دينية تدعو إلى الصوم حتى الموت "للقاء يسوع"

العثور على ثماني جثث جديدة في غابة شاكاهولا شرق كينيا، مرتبطة بجماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد "للقاء يسوع". أبريل/نيسان 2023.

أثار ما يسمى "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا بعدما أعلنت السلطات انتشال ثماني جثث جديدة الأربعاء من الغابة شرقي البلاد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بطائفة دينية مسيحية متشددة، تدعو إلى الصيام والموت جوعا من أجل "لقاء يسوع"، إلى 98 شخصا.

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انتشلت ثماني جثث جديدة الأربعاء في غابة شاكاهولا بشرق كينيا، ليرتفع عدد الوفيات المرتبطة بجماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد "للقاء يسوع" إلى 98 شخصا، كما ذكر مصدر في الشرطة الكينية.

وكانت السلطات أعلنت مساء الثلاثاء توقف البحث عن مقابر جماعية بهدف تشريح الجثث وفتح مشرحة مخصصة لذلك، لكنها استأنفت عمليات البحث الأربعاء. وصرح مصدر في الشرطة "واجهتنا صعوبة كبيرة اليوم (الأربعاء) بسبب المطر لكن في نهاية المطاف انتشلنا ثماني جثث"، مؤكدا أن "العمليات ستتواصل غدا" الخميس.

وكان محافظ المنطقة رودا أونيانشا قد صرح أن عمليات البحث سمحت بالعثور على 39 شخصًا على قيد الحياة في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 325 هكتارا شملها المسح من قبل المحققين. وأضاف أن 22 شخصا اعتقلوا.

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "غود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي الذي قال إن الموت جوعا يرسل الأتباع إلى الله. وقد أوقف بعدما سلم نفسه للسلطات في 14 نيسان/أبريل خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة. ويفترض أن يمثل أمام القضاء في الثاني من أيار/مايو.

وسبّب الكشف عما يسمى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.

وقال حسن موسى المسؤول في الصليب الاحمر الكيني إنه تم الإبلاغ عن اختفاء 311 شخصا "بينهم 150 قاصرا" في ماليندي. وأوضح أن "هؤلاء هم أشخاص معظمهم من كينيا لكن بينهم مواطنون من تنزانيا ونيجيريا"، مشيرا إلى أن "بعضهم فقدوا منذ سنوات".

فرانس24/ أ ف ب

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