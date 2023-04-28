هجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو يودي بحياة 33 جنديا

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ضباط جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية في كايا ، عاصمة منطقة شمال بوركينا فاسو ، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

قتل ثلاثة وثلاثون جنديا في بوركينا فاسو وأصيب اثنا عشر آخرون في هجوم على موقع عسكري شرقي البلاد، وقال بيان للجيش إن الجنود الذين حوصروا في الهجوم قتلوا ما لا يقل عن 40 "إرهابيا" قبل وصول التعزيزات. وتعد بوركينا فاسو واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا تقاتل تمردا عنيفا من المتشددين امتد من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي، وأدى لمقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

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أعلنت حكومة بوركينا فاسو التي يقودها الجيش، إن 33 جنديا قتلوا، وأصيب 12 آخرون، في هجوم على موقع عسكري شرقي البلاد، في أحدث موجة عنف في البلد الذي يخوض قتالا ضد تمرد المتشددين.

واستهدف الهجوم الذي وقع صباح الخميس الوحدة العسكرية في أوغارو بالمنطقة الشرقية في بوركينا فاسو.

وقال الجيش في بيان، إن الجنود الذين حوصروا في الهجوم، قتلوا ما لا يقل عن 40 "إرهابيا" قبل وصول التعزيزات.

وبوركينا فاسو واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا تقاتل تمردا عنيفا من المتشددين امتد من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي، وأدى إلى مقتل الآلاف، وتشريد أكثر من مليوني شخص.

وتصاعد العنف في البلاد في الشهور الماضية، وتواجه السلطات صعوبة في استعادة أراض، على الرغم من تكثيف العمليات الأمنية.

ووجهت اتهامات للقوات المسلحة بقتل المدنيين بشكل عشوائي خلال مهام مكافحة التمرد.

وقالت الأمم المتحدة إن رجالا يرتدون زيا عسكريا قتلوا ما لا يقل عن 150 شخصا خلال مداهمة لقرية في شمال البلاد الأسبوع الماضي.

ونددت الحكومة العسكرية بالهجوم أمس الخميس، وقالت إنها ستحقق في الأمر.

فرانس24/أ ف ب

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