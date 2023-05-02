تجدد الاشتباكات المسلحة في الخرطوم والأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" في السودان

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لاجئون سودانيون عبروا الحدود إلى تشاد يجتمعون في 30 نيسان/ أبريل 2023 في انتظار المساعدات.

تواصلت الاشتباكات الإثنين بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مناطق مختلفة من الخرطوم، رغم تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة. وحذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية، ومئات الآلاف قد يفرون منه. ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصا إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية.

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شهدت الخرطوم الإثنين غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية، على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية، وأن مئات الآلاف قد يفرون منه.

وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث، إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة، مثل مصر وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإثنين من أن "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرون من السودان.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر: "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يجبرون على الفرار من السودان بحثا عن الأمان".

وأفاد سكان في الخرطوم بأنهم استيقظوا الإثنين على هدير الطائرات المقاتلة، في حين تحدث آخرون عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مناطق مختلفة من العاصمة، التي يناهز تعدادها 5 ملايين نسمة.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتهما على تمديد وقف لإطلاق النار كان من المقرر أن ينتهي منتصف ليل الأحد-الإثنين (22:00 ليل الأحد ت غ).

ويرى الخبراء أن اتفاقات وقف النار تهدف خصوصا إلى ضمان أمن طرق إجلاء الرعايا الأجانب، والسماح بمواصلة بعض الجهود الدبلوماسية التي تقودها أطراف خارجية، في ظل رفض القائدين العسكريين التواصل بشكل مباشر.

ودقت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحول الوضع إلى مأساة إنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إن "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير".

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس قرر أن يرسل "فورا إلى المنطقة" رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث، "في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان".

وأكد غريفيث أنه في طريقه إلى المنطقة "لدراسة كيف يمكننا أن نقدم مساعدة فورية"، معتبرا أن "الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللاعودة" في بلد كان يعد من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل تفجر النزاع الأخير.

"كارثة"

وتحولت الأزمة الصحية التي كان يعانيها السودان قبل اندلاع القتال إلى "كارثة بكل معنى الكلمة"، بحسب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري.

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وأوضح المنظري أنه قبل المعارك الأخيرة، "مر النظام الصحي في السودان -كما هو معروف- بسنوات من الأزمات المختلفة، ما عرضه للكثير من الهشاشة والضعف الحقيقي، ضعف بكل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية، أي المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مستوياتها في عموم السودان".

وتابع: "هناك فعلا نقص حقيقي في الكادر الطبي، خصوصا بعد ظهور هذه الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين... لا سيما الكادر الطبي المتخصص على سبيل المثال في الجراحة والتخدير".

وأشار إلى أن "23% من المستشفيات في الخرطوم تعمل بشكل جزئي، في حين تعمل 16% فقط بكامل طاقتها".

وأسفرت المعارك عن سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.

ومع دخول النزاع أسبوعه الثالث، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد من إيصال أول شحنة مساعدات إنسانية عن طريق الجو، وذلك إلى مدينة بورتسودان الواقعة على مسافة 850 كلم إلى الشرق من الخرطوم.

وأدت المعارك إلى نزوح داخلي وخارجي. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، انتقل 75 ألف شخص إلى مناطق أخرى في السودان، وعبر 20 ألفا على الأقل نحو تشاد، و6 آلاف نحو جمهورية أفريقيا الوسطى، وغيرهم إلى إثيوبيا وجنوب السودان.

وتطال الاشتباكات 12 من الولايات الـ18 في السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

جهود دبلوماسية

ويضطر سكان العاصمة غير القادرين على مغادرتها إلى الاحتماء من إطلاق النار والقصف، لكنهم يواجهون ظروفا تزداد صعوبة في ظل انقطاع الكهرباء وشح المواد التموينية والمياه والوقود.

ومنحت السلطات المحلية في الخرطوم موظفي القطاع العام "إجازة حتى إشعار آخر"، بينما تؤكد الشرطة أن عناصرها ينتشرون للحؤول دون أعمال النهب.

وأعلنت سلطات ولاية النيل الأبيض، جنوب الخرطوم، وصول 70 ألف نازح خلال الأيام الأخيرة إلى مخيمات أقامتها الولاية.

وعلى مدى الأيام الماضية، أجلى العديد من الدول الغربية والعربية رعاياها، توازيا مع جهود دبلوماسية، سعيا للحل.

ووصلت سفينتان أمريكية وسعودية إلى المملكة الإثنين، حاملتين نحو 500 مدني من جنسيات عدة من السودان، الذي يشهد معارك منذ أكثر من أسبوعين، وفق ما أفادت مصادر سعودية.

وعقدت الجامعة العربية الإثنين اجتماعا على مستوى السفراء، بناء على طلب مصر.

وكان الأحد شهد اجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بين فرحان مع موفد للبرهان، بينما تواصل الأخير هاتفيا مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسيقوم الثلاثاء بزيارة إلى القاهرة.

وبحسب خبراء، تعد الإمارات أقرب إلى دقلو، الذي سبق لها أن دعمته.

ووفق مركز كارنيغي الشرق الأوسط للأبحاث، "كلما تمكن دقلو من الحفاظ على مواقعه في الخرطوم، صار تأثيره أكبر على طاولة المفاوضات".

وضع "خطير" في دارفور

وكان دقلو قائدا لميليشيات "الجنجويد" التي شكلها البشير لدعم قواته في الحرب الدامية التي شهدها إقليم دارفور (غربا) اعتبارا من العام 2003، في مواجهة متمردين ينتمون إلى أقليات إتنية.

وتطورت هذه المجموعات لاحقا إلى قوات الدعم التي أنشئت رسميا في 2013.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل زهاء 100 شخص منذ الإثنين الماضي في غرب دارفور، حيث إن الوضع "خطير"، وفق المنظمة الدولية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "القبائل تسعى للتسلح" في المنطقة.

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، التي اضطرت إلى "وقف كل أعمالها تقريبا في غرب دارفور" بسبب العنف، بحسب ما قال نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.

فرانس24/ أ ف ب

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