الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لأسبوع ويرفض الوساطة لحل النزاع

سودانيون أثناء انتظارهم ركوب باخرة عسكرية سعودية في ميناء بورتسودان قبل إجلائهم إلى ميناء جدة، 2 أيار/ مايو 2023.

وافق الجيش السوداني الأربعاء على اقتراح من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) بتمديد الهدنة لمدة أسبوع وإرسال مبعوث لإجراء محادثات مع زعماء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي. فيما قال مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة إن الجيش قبل مبادرة الهدنة السعودية الأمريكية وليس وساطة لحل النزاع.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الجيش السوداني في بيان الأربعاء أنه وافق على اقتراح من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) بتمديد الهدنة سبعة أيام وإرسال مبعوث لإجراء محادثات مع زعماء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.

على صعيد متصل، قال مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة نفع الله الحاج الأربعاء إن الجيش قبل مبادرة الهدنة السعودية الأمريكية وليس وساطة لحل النزاع.

وأضاف الحاج أن وفد الجيش لن يلتقي وجها لوجه مع مبعوث قوات الدعم السريع وأوضح أن التواصل سيكون عبر الوسطاء.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك