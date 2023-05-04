أكثر من مئة قتيل جراء فيضانات في رواندا

غرق السكان ومنازلهم بعد هطول أمطار تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة روبافو، المقاطعة الغربية في رواندا، 3 مايو/أيار 2023.

أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة إثر الأمطار الموسمية الغزيرة في رواندا عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصا، وفق آخر حصيلة رسمية. وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الرواندية منازل مدمرة وطرقا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولا تغمرها المياه وسيولا من الطين.

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قُتل ما لا يقل عن 127 شخصا في رواندا في فيضانات وانزلاقات تربة تسببت بها أمطار موسمية غزيرة أدت أيضا إلى تدمير منازل عدة وقطع طرق في البلد الصغير شرقي أفريقيا.

وتأتي هذه الحصيلة الأولية التي أعلنت عنها السلطات بعد ظهر الأربعاء، بعدما كانت هيئة الإذاعة الرواندية أكدت مقتل 109 أشخاص، استنادا إلى أرقام أصدرتها إدارات محلية.

وقالت الرئاسة في رواندا إن "لغاية اليوم" قضى 127 شخصا في المقاطعات الشمالية والغربية والجنوبية بعد أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء.

وتابعت أن في المناطق الأكثر تضررا في روبافو، ونغوروريرو، ونيابوهو (غرب)، وغاكينكي، وبوريرا، وموزانزي (شمال) ونياماغابي (جنوب)، تستمر العمليات "لإجلاء سكان من المناطق المتضررة وتأمين مكان مؤقت لهم إذ تتعرض هذه المناطق لمخاطر كبيرة خلال تساقط الأمطار".

وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الرواندية منازل مدمرة وطرقا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولا تغمرها المياه وسيولا من الطين.

فيضان الأنهار

وفوجئ السكان في روبافو بخروج نهر سيبايا الذي يصب في بحيرة كيفو على بعد بضعة كيلومترات، عن مساره بشكل ملحوظ.

وقالت جاين مونييمانا إحدى ساكنات المنطقة "كنت في المنزل مع أطفالي، لكننا تمكنا من الفرار قبل أن ينهار جزئياً". مضيفة "نعتزم إزالة المياه والنوم في الجزء المتبقي هذه الليلة لكننا نخشى أن تهطل الأمطار من جديد وتدمّر ما تبقى".

وفي زيارة إلى المدينة، قال نائب المتحدث باسم الحكومة آلان موكورالندا إن السلطات تنظم استقبال السكان في خيام ومبان عامة لاسيما في المدارس. وتابع "لا ينبغي أن يقضي أي منهم ليلة أخرى في منزله، بل يجب أن يتوجهوا إلى مراكز (الاستقبال) الأقرب إليهم".

وفي مقاطعة نغوروريرو غرب البلاد، أدى فيضان نهر نيابارونغو إلى قطع الطريق الرئيسي لحركة المرور، "ما جعل الوصول إلى المنطقة غير ممكن عن طريق البر... مع استمرار ارتفاع مستوى المياه"، وفق الهيئة.

وقالت امرأة للهيئة في المقاطعة الشمالية "عندما بدأت الفيضانات حصلت انزلاقات ضخمة للتربة أدت إلى سقوط أشجار وطمر الطريق". وأضافت "أتت الفيضانات على الزرع أيضاً".

انزلاقات تربة في أوغندا

وخلفت الأمطار الموسمية التي ضربت شرق أفريقيا قتلى أيضا في أوغندا حيث لقي ستة أشخاص حتفهم في انزلاق تربة تسببت به أمطار غزيرة في منطقة كيسورو في جنوب غرب البلاد على مقربة من الحدود الرواندية، حسبما أعلن الصليب الأحمر المحلي الذي أضاف أن خمسا من الضحايا من عائلة واحدة في قرية بيزي.

وأظهرت صور نشرها الصليب الأحمر الأوغندي السكان وهم يحفرون في سيل طيني على سفح تل ومنازل غمرتها الوحول حتى مستوى السطح.

ويشهد شرق أفريقيا فيضانات كل عام خلال موسم الأمطار.

وفي أيار/مايو 2020، لقي 65 شخصا على الأقل حتفهم في رواندا بسبب أمطار موسمية غزيرة أودت أيضا بحياة 194 شخصا على الأقل في كينيا.

وفي نهاية 2019، تسببت الأمطار التي استمرت بالهطول لشهرين في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 265 شخصا وتشريد مئات الآلاف، لا سيما في بوروندي وكينيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان.

فرانس24/ أ ف ب

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