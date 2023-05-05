نهب 17 ألف طن من مساعدات برنامج الأغذية العالمي في السودان منذ اندلاع المعارك

المعارك في السودان

© أ ف ب

طريق مهجور في العاصمة السودانية الخرطوم حيث اشتبك الجيش والقوات شبه العسكرية في 1 مايو 2023.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس أن نحو 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية أي ما قيمته بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال في السودان الشهر الماضي. وقال مدير البرنامج في السودان إن النهب متفش بالبلاد وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية ما زالت قيد التحقيق.

إعلان اقرأ المزيد

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس أن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

وأوضح إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، إن النهب في البلاد متفش وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.

وتابع "قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا والبعض الآخر من شاحنات... وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب. نتلقى كل يوم تقريبا تقارير عن عمليات نهب أخرى".

وجاءت تصريحات رو غداة مناشدة مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، طرفي الصراع في السودان على التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.

وأجبر الصراع في السودان، وفق الأمم المتحدة نحو 100 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة وعرقل توصيل المساعدات في بلد يعتمد ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وأشار رو إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان. مضيفا: "نعلم أننا إذا لم نشتر سلعا أولية الآن، سينفد مخزوننا في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

وأضاف "بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التي يمكننا بها الشراء والتسليم أيضا في المواقع التي يتسنى لنا الوصول إليها ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبيا".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك