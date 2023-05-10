مقتل 15 طفلا وفقدان 25 آخرين في غرق قارب بنيجيريا

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انقلاب مركب في نهر في نغاسكي في نيجيريا في 27 أيار/مايو 2021.

لقي 15 طفلا على الأقل حتفهم وفُقد 25 إثر غرق قاربهم الثلاثاء في نهر بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. واعتاد أطفال القرية على عبور النهر كل صباح من أجل جمع الحطب لإعادة بيعه في القرية وفي المناطق المجاورة من أجل دعم أسرهم ذات الدخل المحدود.

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شهدت ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، الثلاثاء مأساة إثر غرق 15 طفلا وفقدان 25 آخرين بعد غرق قاربهم في نهر في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية.

قال المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ إن الأطفال وهم من قرية دونديجي في طريقهم لجمع الحطب من غابة على الضفة الاخرى من نهر شاجري عندما انقلب قاربهم الذي كان محملا بأكثر من طاقته.

وأضاف: "عثرت فرق الإنقاذ المحلية على 15 جثة، 13 فتاة وصبيين وتم دفنهم في القرية" مشيرا إلى أن الغواصين واصلوا مساء الثلاثاء البحث في النهر عن جثث المفقودين.

وبحسب أبو بكر "قيل لنا إنه كان هناك أربعين طفلا على متن القارب، ما يعني أن هناك 25 منهم في عداد المفقودين".

واعتاد أطفال القرية على عبور النهر كل صباح من أجل جمع الحطب لإعادة بيعه في القرية وفي المناطق المجاورة من أجل دعم أسرهم ذات الدخل الضئيل، بحسب أبو بكر.

وكثرا ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة أو السرعة المفرطة أو قلة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.

فرانس24/ أ ف ب

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