طرفا الصراع السوداني سيستأنفان المحادثات الأحد والرياض تدعو البرهان لحضور قمة الجامعة العربية

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طرفا الصراع في السودان إثر اجتماع لهما بجدة في 11 مايو/أيار 2023.

أكد دبلوماسي سعودي كبير أن طرفي الصراع في السودان سيستأنفان الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية، فيما دعت الرياض رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها الجمعة بجدة.

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قال دبلوماسي سعودي كبير السبت إن ممثلي طرفي الصراع في السودان سيستأنفان المحادثات الأحد حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

وقال الدبلوماسي إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس على خطة حماية المدنيين.

كما دعت المملكة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 مايو/أيار.

فرانس24/ رويترز

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