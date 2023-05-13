هيئة الطيران المدني السوداني تقرر تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 مايو أيار

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قررت هيئة الطيران المدني السوداني السبت تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران حتى 31 مايو أيار باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء شريطة الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة. يأتي ذلك وسط استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم اتفاقات الهدنة السابقة.

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وسط احتدام القتال بين طرفي الصراع في السودان، اتخذت هيئة الطيران المدني السوداني السبت قرارا بالإبقاء علىالمجال الجوي للبلاد مغلقا أمام حركة الطيران إلى غاية الـ 31 مايو أيار.

وحسب بيان للهيئة "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

يذكر أن المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل نيسان.

وأدى الصراع الذي اندلع منذ شهر تقريبا إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا، كما أثار خطر تدخل قوى خارجية وزعزعة استقرار المنطقة.

فرانس24/ رويترز

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