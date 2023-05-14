السودان: البرهان يقيل محافظ البنك المركزي ويجمد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع

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صورة التقطت في 29 يونيو / حزيران 2019 تظهر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي الحشد في مدينة أم درمان التوأم بالخرطوم.

أعفى مكتب رئيس الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأحد محافظ البنك المركزي حسين يحيى حنقول من منصبه وعين مكانه برعي الصديق أحمد دون ذكر سبب القرار. من جهة أخرى، أصدر البرهان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية والشركات التابعة لها. يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه القتال بين طرفي الصراع في البلاد حيث تعرضت أجزاء من العاصمة السودانية لقصف مدفعي وجوي الأحد.

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أعلن بيان صادر عن مكتب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتخذ قرارا الأحد بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول وعين مكانه برعي الصديق أحمد أحد نواب جنقول. في حين ولم يتضح بعد سبب الإقالة.

من جهة أخرى، أصدر البرهان قرارا بـ "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لقوات الدعم السريع". ووجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لـ "وضع القرار موضع التنفيذ".

ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل نيسان.

وتواصل القتال الأحد في ضواحي الخرطوم التي ما زال ملايين من سكانها ينتظرون تنفيذ التزام الطرفين المتحاربين بشأن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الانسانية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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