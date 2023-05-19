أستراليا تعلن الإفراج عن مواطن لها اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات

أعلنت الحكومة الأسترالية الجمعة أنه تم الإفراج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت (88 عاما)، بعد سبع سنوات من اختطافه بأيدي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو. واختطف إليوت وزوجته بأيدي الجماعة في كانون الثاني/يناير 2016، وأفرج عن زوجته جوسلين بعد شهر. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ للصحافة إن الطبيب عاد إلى أستراليا مساء الخميس.

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أفرج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت (88 عاما)، بعد 7 سنوات من اختطافه بأيدي جهاديين في بوركينا فاسو، حسبما أعلنت الحكومة الأسترالية الجمعة.

واختطف إليوت وزوجته بأيدي جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في كانون الثاني/يناير 2016، وكان أفرج عن زوجته جوسلين بعد شهر.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ للصحافة إن الطبيب عاد إلى أستراليا مساء الخميس.

وأضافت: "إليوت بأمان، وتم لم شمله بزوجته جوسلين وأولادهما. أنا سعيدة جدا لإطلاق سراحه".

وكانت جماعة أنصار الدين المرتبطة بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الزوجين.

وفي تموز/يوليو 2017 نشر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقطع فيديو يظهر 6 رهائن بينهم إليوت.

فرانس24/ أ ف ب

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