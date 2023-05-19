السودان: البرهان يعفي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، الخرطوم 9 شباط/ فبراير 2023. © أسوشيتد برس

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجمعة منافسه قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، من منصب نائب رئيس المجلس واستبدله بزعيم المتمردين السابق مالك عقار. إلى ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في السودان، 843 ألف في الداخل ونحو 250 ألف فروا إلى خارج البلاد.