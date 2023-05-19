السودان: البرهان يعفي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من منصب نائب رئيس مجلس السيادة
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أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجمعة منافسه قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، من منصب نائب رئيس المجلس واستبدله بزعيم المتمردين السابق مالك عقار. إلى ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في السودان، 843 ألف في الداخل ونحو 250 ألف فروا إلى خارج البلاد.
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما الجمعة بإعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) من منصب نائب رئيس المجلس. وعين زعيم المتمردين السابق مالك عقار في المنصب.
على الصعيد الإنساني، قال ماثيو سولتمارش وهو متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في السودان. وقال في إفادة صحفية في جنيف إن الرقم يشمل حوالي 843 ألف نازح في الداخل ونحو 250 ألف فروا إلى خارج البلاد.
فرانس24/ رويترز
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