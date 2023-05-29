السودان: تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخمسة أيام "للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية"

المعارك في السودان

اتفق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو، واللذان يخوضان حربا شرسة منذ 15 أبريل/نيسان، على تمديد الهدنة خمسة أيام "للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية"، حسبما أعلنت السعودية والولايات المتحدة الاثنين في بيان مشترك.

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أعلنت السعودية والولايات المتحدة الاثنين في بيان مشترك أنه تم تمديد الهدنة في السودان خمسة أيام "للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية". وقد بدأت الهدنة نظريا قبل أسبوع، لكن لم يتم الالتزام بها على الأرض.

وقال الوسطاء: "رغم عدم التزامه في شكل تام، فإن وقف إطلاق النار في 20 أيار/مايو 2023 أتاح إيصال المساعدة الإنسانية، وتمديده سيسمح ببذل مزيد من الجهود الإنسانية".

وحتى اليوم الأخير من الهدنة قبل تمديدها، وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم والتي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال، كذلك لا يزال المواطنون يعانون ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب وانقطاعات في الكهرباء والاتصالات.

وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهورا، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد على حسابه على موقع تويتر الاثنين: "يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية"

وفي شرق دارفور، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه منذ بدء القتال "مات حوالى 30 مولودا في مستشفى بمدينة الضعين، بينهم ستة خلال أسبوع واحد بسبب نقص الأكسجين أثناء انقطاع الكهرباء".

وفي بيان الاثنين، أعلن برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه في السودان وبدء أولى عمليات توزيع المساعدات الغذائية السبت على آلاف من سكان الخرطوم.

فرانس24/ أ ف ب

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