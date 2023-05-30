بوركينا فاسو: مقتل العشرات بينهم متعاونون مع الجيش في هجومين غرب البلاد

ذكرت مصادر محلية في بوركينا فاسو، أن نحو عشرين شخصا قتلوا نهاية الأسبوع الماضي في غرب البلاد في هجومين يعتقد أن جهاديين قاموا بارتكابهما. وذكر بيان لإدارة ولاية بوكل دو موهون أن هجوما استهدف "قافلة مؤمّنة" تعرضت إلى هجوم قرب بوراسو، قال مسؤول محلي إنه خلف عشرين قتيلا أغلبهم من المتعاونين مع الجيش. وقتل عشرون آخرون في هجوم آخر في نفس المنطقة الأحد بحسب مصدر أمني.

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أفراد عائلة 27 جنديًا من بوركينا فاسو قتلوا في هجوم تبنته القاعدة. ابتليت بوركينا فاسو بالعنف الجهادي المستشري منذ عام 2015.

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قُتل نحو 40 شخصاً، بينهم متعاونون مع الجيش، خلال نهاية الأسبوع في غرب بوركينا فاسو، في هجومين نفّذهما أشخاص يُشتبه في أنّهم جهاديون، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية ومحلية.

ووفق بيان صادر عن إدارة ولاية بوكل دو موهون، فقد تعرّضت "قافلة مؤمّنة" لهجوم قرب بوراسو السبت.

وقال مسؤول محلي آخر، فإنّ عشرين شخصاً لقوا مصرعهم خلال هذا الهجوم، "معظمهم من المتعاونين مع الجيش".

والأحد، قُتل حوالى عشرين شخصاً في هجوم آخر في المنطقة ذاتها، وفقاً لمصدر أمني ولأحد السكان.

فرانس 24 / أ ف ب

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