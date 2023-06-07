الأمم المتحدة: قضاة يعدلون عن محاكمة مشتبه في تمويله حملة الإبادة الجماعية برواندا بسبب "وضعه الصحي"

قال قضاة في محكمة تابعة للأمم المتحدة يوكل إليها النظر في جرائم الحرب إن الحالة الصحية لفيليسيان كابوغا المشتبه بتورطه في حملة الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا لا تسمح له بالخضوع للمحاكمة. وحسب القرار الذي نشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة، فإن القضاة خلصوا إلى أن كابوغا لم يعد قادرا على مشاركة تحقق المرجو منها في محاكمته، مضيفين أنهم سيقومون بإجراءات بديلة تماثل محاكمة قدر الإمكان لكن دون إمكانية الإدانة.

© أ ف ب

لقطة الشاشة هذه مأخوذة من مقطع فيديو نشرته آلية المحاكم الجنائية الدولية (MICT) في 29 سبتمبر 2022 ، يُظهر فيليسيان كابوغا، خلال جلسة استماع في لاهاي، في 18 أغسطس، 2022

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت قضاة بمحكمة تابعة للأمم المتحدة مقرها لاهاي الأربعاء أن رجل الأعمال الثمانيني فيليسيان كابوغا الذي يشتبه بأنه ساهم في تمويل حملة الإبادة التي شهدتها رواندا في 1994، "غير مؤهل للمشاركة بشكل كبير في محاكمته وأنه من غير المرجح أن يتحسن وضعه الصحي في المستقبل".

وإثر قرار المحكمة، يبحث القضاة عن خيار آخر "يشبه محاكمة قدر الإمكان، لكن دون إمكانية صدور حكم".

وكان قضاة الأمم المتحدة أعلنوا بالفعل تعليق المحاكمة في آذار/مارس، حتى البت فيما إذا كان كابوغا في وضع صحي جيد يسمح له بالمثول في قفص الاتهام.

وأوقف كابوغا في 16 أيار/مايو 2020 في إحدى ضواحي باريس بعدما ظل فارا طوال 25 عاما، وهو متهم خصوصا بالمشاركة في إنشاء ميليشيا الهوتو "الانتراهاموي" الذراع المسلحة الرئيسية لنظام الهوتو الذي ارتكب الإبادة.

عند بدء محاكمة كابوغا في أيلول/ سبتمبر 2022، اتهمته النيابة العامة خاصة بلعب دور أساسي في ارتكاب إبادة جماعية لا سيما عبر توزيع كميات كبيرة من السواطير وإدارة مؤسسة الإرسال الحر "ميل كولين" سيئة السمعة التي وجهت نداءات لقتل التوتسي.

رفض رجل الأعمال المثول أمام المحكمة وحتى عن بعد في بداية محاكمته وشارك لاحقا عبر الفيديو وهو يجلس على كرسي نقال، من مركز الاحتجاز التابع للأمم المتحدة في لاهاي.

وقد دفع ببراءته في تهم تورطه بالمشاركة في إنشاء ميليشيا الهوتو الضالعة بشكل رئيسي في مجازر 1994 التي راح ضحيتها 800 ألف شخص وفق الأمم المتحدة، هم من أقلية التوتسي بشكل أساسي.

كما نفى تزويد ميليشيا الهوتو "انتراهاموي" بالسواطير أو دعمها بأي شكل آخر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك