اشتباكات وحريق بمحيط مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم

المعارك في السودان

دارت اشتباكات صباح الخميس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم، حسب تصريحات شهود لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت قوات الدعم أعلنت الأربعاء في بيان تحقيق "نصر جديد (...) بالسيطرة الكاملة على مجمع اليرموك ومستودعات الذخيرة"، وقالت إن جنود الجيش فروا تاركين خلفهم "كميات من العتاد العسكري والمركبات".

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

قال شهود إن اشتباكات كانت تدور صباح الخميس بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في جنوب الخرطوم، وهو أبرز منشآت التصنيع العسكري في السودان.

وليل الأربعاء الخميس، انتشرت معلومات عن دوي هائل واندلاع حريق جراء انفجار أحد صهاريج تخزين النفط في منشأة الشجرة للنفط والغاز القريبة من المجمع.

لم يتم تحديد السبب المباشر للحريق لكن شهودا أكدوا أن محيط المنشأة يشهد معارك منذ أكثر من 48 ساعة، مشيرين إلى أن سحب الدخان لا تزال تتصاعد منها الخميس، وهي تبدو للعيان حتى على بعد 10 كلم من الموقع.

>> اقرأ أيضا : السودان: كيف يموّل الذهب حرب البرهان وحميدتي وما الجهات الأجنبية المستفيدة منه؟

وكانت قوات الدعم أعلنت الأربعاء في بيان تحقيق "نصر جديد (...) بالسيطرة الكاملة على مجمع اليرموك ومستودعات الذخيرة"، وقالت إن جنود الجيش فروا تاركين خلفهم "كميات من العتاد العسكري والمركبات".

ونشرت عبر حسابها على تويتر شريطا قالت إنه "من داخل المجمع"، يظهر فيه عناصرها وهم يحتفلون داخل مخزن تتكدس فيه البنادق الرشاشة ومدافع الهاون وكميات هائلة من الذخيرة.

>> اقرأ أيضا : دعوات لتسليح المدنيين وهدنات هشّة لا توقف المعارك.. السودان نحو حرب أهلية؟

وتعرض اليرموك في تشرين الأول/أكتوبر 2012 لقصف جوي اتهمت الخرطوم إسرائيل بالوقوف خلفه. ورفضت الدولة العبرية التعليق رسميا على الاتهامات.

ومنذ اندلاع المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، لم يفِ الطرفان بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وقد انهار آخر اتفاق للتهدئة، الأسبوع الماضي، تم التوصل إليه بوساطة سعودية-أمريكية على هامش مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك