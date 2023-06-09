طرفا النزاع في السودان يتوصلان إلى وقف جديد لإطلاق النار لمدة 24 ساعة بدءا من السبت

المعارك في السودان

أعلنت السعودية والولايات المتحدة الجمعة في بيان مشترك عن توصل طرفي النزاع في السودان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة بدءا من صباح السبت، التزما بموجبه بوقف المعارك وضمان حرية حركة المساعدات الإنسانية وإيصالها لكافة المتضررين في أنحاء البلاد. وسبق أن تم الإعلان مرارا عن هدنات منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل/نيسان لكن لم يتم احترامها.

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تصاعد الدخان من جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. جنوب الخرطوم في 7 يونيو/حزيران 2023.

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اتفق طرفا النزاع في السودان على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارا من صباح السبت، حسبما قالت السعودية والولايات المتحدة الجمعة في بيان مشترك.

وتضمن البيان بأن الجانبين سيلتزمان خلال فترة وقف إطلاق النار "بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيّرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها". وأضاف البيان المشترك بأن طرفي النزاع اتفقا على السماح "بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها" إلى المتضررين في كافة ربوع البلاد.

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كذلك، أكد البيان بأن الرياض وواشنطن "تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف".

كما جاء في البيان أيضا: "توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو/حزيران 2023 بتوقيت الخرطوم".

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وسبق أن تم الإعلان في السابق مرارا عن هدنات عدة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" في 15 أبريل/نيسان، أغلبها برعاية سعودية وأمريكية، لكن لم يتم تطبيقها على الأرض.

وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، وفق أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). لكن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 25 مليون من أصل 45 مليون نسمة عدد سكان في البلاد يحتاجون إلى مساعدات.

فرانس24/ أ ف ب

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