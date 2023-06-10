هدنة جديدة في السودان والأمم المتحدة تجدد الثقة في مبعوثها

المعارك في السودان

بوساطة أمريكية سعودية، بدأت في السودان صباح السبت هدنة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ في السودان. فيما لا يعول عليها السكان كثيرا بعدما خرق الطرفان كل الاتفاقات السابقة ولم يتيحا لهم فرصة التقاط الأنفاس في نزاع يقترب من شهره الثالث. وتأتي الهدنة غداة تجديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ثقته بمبعوثه الألماني فولكر بيرتس، بعدما اعتبرته الحكومة السودانية شخصا "غير مرغوب فيه".

© أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد

في الساعة السادسة من صباح السبت بتوقيت الخرطوم، دخلت هدنة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ في السودان على أن تستمر لـ24 ساعة فقط.

ومنذ بدء المعارك في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات، أفاد سكان في أنحاء العاصمة أن الهدوء ما زال يسود فيها، وأنهم لم يسمعوا منذ الصباح أصوات قصف أو اشتباكات أو طيران حربي.

وكان السكان أكدوا في وقت سابق أنهم لا يتوقعون الكثير من هذه الهدنة.

وقال عصام محمد عمر الذي هجّر من منزله وسط الخرطوم إلى ضاحية أم درمان: "هدنة لا تخرج قوات الدعم السريع من منزلنا الذي أخرجونا منه قبل ثلاثة أسابيع لا تعني لي شيئا".

وكما سابقاتها من الاتفاقات، تهدف الهدنة الجديدة بشكل أساسي إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المقدّر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات في بلد كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم قبل النزاع الراهن.

وأكد الطرفان مجددا عزمهما على احترام الهدنة لأغراض "إنسانية".

وشدد الجيش على احتفاظه "بحق التعامل مع أي خروقات" قد ترتكبها قوات الدعم، في حين أملت الأخيرة بألا يعرقل الجيش "جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين".

وشكك مراقبون في مصير الهدنة، خصوصا وأن ظروفها لم تتبدّل عن سابقاتها.

وقال الأستاذ في جامعة غوتنبرغ السويدية علي فيرجي: "للأسف الحوافز لم تتغير بالنسبة إلى أي من الطرفين، لذا يصعب تصور أن هدنة تقوم على الارتكازات الأساسية ذاتها، وخصوصا لهذه المدة الوجيزة، ستكون نتيجتها مختلفة بشكل جذري".

وأضاف: "مع ذلك، سيكون بعض التراجع في مستوى العنف أمرا مرحبا به من قبل من يعيشون تحت الرصاص".

وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.

وجاء الإعلان عن الهدنة الجديدة في بيان مشترك سعودي أمريكي، أعرب فيه الطرفان اللذان يقودان منذ أسابيع وساطة بين المتحاربين، عن خيبة أملهما من فشل كل محاولات التهدئة.

وأعلن الوسيطان الأسبوع الماضي تعليق المباحثات بعد قرار الجيش الانسحاب منها. لكنهما حضا طرفي النزاع على إبرام اتفاق جديد، وأكدا بقاء ممثلَي الجانبين في جدة على رغم تعليق المفاوضات المباشرة.

وحذرمن أنه "في حال عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة، فسيضطر المسيران إلى تأجيل محادثات جدة".

ويقدر فيرجي أن الرياض وواشنطن، وعلى رغم فشل محاولاتهما وغياب أي أفق لحل، تواصلان السعي للتهدئة "لأن مهمة الوسيط هي مواصلة المحاولة حتى متى بدت الأمور قاتمة".

تجديد الثقة بالمبعوث الأممي

وتأتي الهدنة غداة تجديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ثقته بمبعوثه الألماني فولكر بيرتس، بعدما اعتبرته الحكومة السودانية شخصا "غير مرغوب فيه".

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن إجراء الخرطوم "يتنافى" ومبادئ الأمم المتحدة و"لا يمكن تطبيقه"، مؤكدا أن صفة بيرتس "لم تتبدل راهنا ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن الأسبوع الفائت"، في إشارة غلى الثقة التي أعرب عنها حياله.

وكانت الخارجية السودانية أكدت الخميس أن الحكومة أخطرت الأمين العام بإعلان بيرتس "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك بعد امتناع المنظمة عن التجاوب مع طلب البرهان استبدال بيرتس إثر اتهامه بتأجيج النزاع.

ومدد مجلس الأمن الدولي مطلع حزيران/يونيو لمدة ستة أشهر، مهمة "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" (يونيتامس)، وعلى رأسها بيرتس.

وكانت البعثة أنشئت في حزيران/يونيو 2020 لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير. ومددت مهمتها بشكل سنوي لعام واحد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك