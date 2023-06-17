أوغندا: مقتل 25 شخصا على الأقل في هجوم على مدرسة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلت الشرطة الأوغندية أن "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية"، هاجمت مدرسة ثانوية في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل. وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في محاربة هذه الجماعة الإرهابية.

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أعلت الشرطة الأوغندية السبت مقتل 25 شخصا على الأقل بهجوم مسلح على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم نفذته في وقت متأخر الجمعة عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضافت أن الهجوم وقع بمدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأن المسلحين أحرقوا مهجعا ونهبوا الطعام.

وكتبت الشرطة على تويتر: "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

وأضافت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة "القوات الديمقراطية المتحالفة".

فرانس24/ رويترز

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