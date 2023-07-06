وفاة 16 شخصا في تسرب غاز بحي عشوائي جنوب أفريقيا

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة سكنية عشوائية بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرقي جوهانسبرغ، بسبب ما يشتبه بأنه تسريب غاز. ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية.

عضو في خدمات الطوارئ الطبية (EMS) يكتب ملاحظات بينما يتجمع آخرون حول حريق بالقرب من مكان تسرب غاز مشتبه به يُعتقد أنه مرتبط بالتعدين غير القانوني، في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. 6 تموز/يوليو 2023

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قتل 16 شخصا بينهم نساء وأطفال، جراء تسرب غاز سام في أحد الأحياء العشوائية بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا الخميس، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أعلى من الضحايا.

ويعتقد أن الحادث المميت الذي وقع ليل الأربعاء مرتبط بأنشطة تعدين غير شرعية في حي أنجيلو العشوائي بالقرب من ضاحية بوكسبرغ شرق جوهانسبرغ.

وصرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي لوكالة الأنباء الفرنسية من موقع الحادث، بأن "هناك 16 ضحية في الموقع تأكدت وفاتهم الآن، وتمكن المسعفون من إنعاش البعض الآخر الذين جرى نقلهم إلى المستشفى".

وقال إن أربعة مصابين في المستشفى حالتهم "حرجة"، بينما 11 في حالة "خطيرة لكن مستقرة"، إضافة إلى قاصر كان واعيا تماما عند وصوله.

وأشار إلى أن هناك 5 نساء و3 أطفال بين المتوفين.

وكانت هيئة خدمات الطوارئ قد تلقت اتصالا قرابة الساعة الثامنة مساء (18,00 توقيت غرينيتش) حول انفجار بسبب تسرب غاز، لكن عند وصول فريق الإنقاذ تبين أن هناك تسربا فقط من أسطوانة تحتوي على "غاز سام"، وفق نتلادي.

ولفت نتلادي إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغاز كان يستخدم "في إطار أنشطة تعدين غير شرعية".

ومع معدل بطالة قياسي يصل إلى أكثر من 32 %، تعد جنوب أفريقيا معقلا لآلاف عمال المناجم غير الشرعيين الذين يطلق عليهم اسم "زاماس زاماس"، ويعني بلغة الزولو "هؤلاء الذين يجربون حظهم".

ويجرب الآلاف من عمال المناجم غير المسجلين حظهم في التنقيب في مناجم قديمة للذهب، في ظل ظروف شاقة وخطيرة معظم الأحيان.

وتعرضت ضاحية بوكسبرغ التي تسكنها الطبقة المتوسطة لزلزال بقوة 5 درجات الشهر الماضي، يعتقد أنه مرتبط بعمليات الحفر والتعدين غير الشرعية في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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