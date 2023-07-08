عشرات القتلى والجرحى جراء قصف جوي شنه الجيش السوداني على مدينة أم درمان

المعارك في السودان

قتل نحو 22 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات السبت جراء غارات جوية شنها الجيش السوداني على مناطق غرب مدينة أم درمان. يأتي ذلك في سياق استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.

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دخان يتصاعد من مدينة أم درمان بالقرب من جسر حلفايا خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش كما شوهد من الخرطوم شمال السودان في 15 أبريل / نيسان 2023.

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لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم وأصيب العشرات السبت في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على غرب مدينة أم درمانن وفق وزارة الصحة بولاية الخرطوم مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" والنزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعادا عرقية.

ويشن الجيش ضربات جوية ومدفعية بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على مساحات واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين عقب اندلاع القتال في 15 أبريل/ نيسان.

ويهدد القتال، الذي لم تنجح جهود الوساطة في وقفه حتى الآن، بجر البلاد إلى حرب أهلية أوسع نطاقا، مما يؤدي إلى تدخل جهات أخرى داخلية وخارجية في الدولة الواقعة بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والبحر الأحمر في شرق أفريقيا.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين في الأشهر التي سبقت الحرب بسبب الخلاف على الشكل الذي سيبدو عليه التسلسل القيادي العسكري بعد تشكيل حكومة مدنية بالإضافة إلى مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وتقول وزارة الصحة السودانية إن ما لا يقل عن 1133 شخصا لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في العاصمة ومنطقتي كردفان ودارفور مما أثار أعمال عنف عرقية في ولاية غرب دارفور.

ونزح أكثر من 2.9 مليون شخص عن ديارهم منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.

وتقول منظمات الإغاثة إن القتال تسبب أيضا في "أعداد مخيفة" من حالات الاغتصاب واختطاف النساء.

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وتركز القتال على مدينة أم درمان في الأيام القليلة الماضية حيث إن الجزء الغربي من المدينة يمثل طريق إمداد رئيسيا لقوات الدعم السريع تستخدمه في جلب التعزيزات من دارفور التي تعد مركز قوتها.

وتركزت الضربات، بما في ذلك التي نفذت الجمعة، على مجمع البث الحكومي في شرق أم درمان، وقصفت ضربات أخرى أهدافا في جنوب وشرق الخرطوم.

وقال الجيش في منشور على فيس بوك إن القوات الخاصة قتلت 20 من "المتمردين" ودمرت أسلحتهم.

فرانس 24/ رويترز

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