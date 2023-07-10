الرئيس الغابوني علي بونغو يعلن ترشحه للانتخابات المقبلة في أغسطس

قال رئيس الجابون علي بونغو الأحد، إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في آب/أغسطس، في محاولة لتمديد سيطرة عائلته على السلطة والمستمرة منذ 56 عاما. وشغل بونغو (64 عاما) منصب الرئاسة لفترتين، مدة كل منهما سبع سنوات، منذ أن خلف والده عمر بونغو الذي توفي عام 2009، بعد فترة حكم بدأت في 1967. ولا توجد في الغابون حدود دستورية للفترات الرئاسية.

الرئيس الغابوني علي بونغو خلال اجتماع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، في 29 كانون الثاني/ يناير 2018.

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أعلن الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا الأحد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، في هذه الدولة الغنية بالنفط الواقعة على الساحل الغربي لوسط أفريقيا.

وقال أمام حشد من مؤيديه في كلمة بثت مباشرة على صفحته في فيسبوك: "أعلن رسميا اليوم أنني مرشح".

وخلف بونغو البالغ 64 عاما عام 2009 والده عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما.

وأعيد انتخابه عام 2016، بفارق ضئيل بلغ 5,500 صوت عن منافسه جان بينغ الذي زعم أن الانتخابات جرى التلاعب بها.

وأصيب بونغو بجلطة دماغية عام 2018، وقضى شهورا في العلاج، وسط تشكيك المعارضة في قدرته على إدارة البلاد.

ومنذ 55 عاما، تحكم البلاد عائلة بونغو، التي تصفها المعارضة بـ"بالسلالة الحاكمة النافذة".

لكن المعارضة فشلت في الاتفاق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، وتركت نحو 15 مرشحا يعلنون نيتهم الترشح.

وفي نيسان/أبريل، صوت البرلمان الغابوني على تعديل الدستور، وتقليص ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات.

وانتقد جزء من المعارضة التعديلات، خصوصا التخلي عن جولتي التصويت، باعتبارها وسيلة "لتسهيل إعادة انتخاب" بونغو.

فرانس 24/ أ ف ب

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