بيان مشترك لمصر وإثيوبيا بأمل الوصول إلى اتفاق حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله

أفاد بيان مشترك مصري وإثيوبي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي حمد اتفقا الخميس على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

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في بيان مشترك مصري وإثيوبي اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي الخميس على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين بالإضافة إلى السودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

هذا، وقد ذكر البيان أن الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتفاق في غضون أربعة أشهر.

وللتذكير، كانت مصر وإثيوبيا على خلاف في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق ببناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

فرانس24/ رويترز

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