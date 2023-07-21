جنوب أفريقيا تعلن طلب 22 دولة الانضمام إلى مجموعة بريكس

قال مندوب جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال إن "22 دولة تواصلت رسميا مع دول بريكس لتصبح عضوا في بريكس بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل غير رسمي عن الانضمام لبريكس". وأضاف سوكلال أن ذلك يشير إلى "الثقة" بالعمل الذي قامت به بريكس طوال 15 عاما من وجودها. وبريكس عبارة عن تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهو يستقطب اهتمام دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

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الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والبرازيلي جاير بولسونارو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يحضرون قمة بريكس في برازيليا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

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أعلنت جنوب أفريقيا، الخميس، أن 22 دولة من جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس بينما أبدت دول اخرى اهتمامها بذلك.

وتترأس جنوب افريقيا مجموعة دول بريكس (جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وستستضيف من 22 إلى 24 آب/أغسطس القمة ال15 لهذه الدول الناشئة. وكانت بريكس لمحت إلى أنها منفتحة على التوسع.

وقال مندوب جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال إن "22 دولة تواصلت رسميا مع دول بريكس لتصبح عضوا في بريكس بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل غير رسمي عن الانضمام لبريكس".

وقال سوكلال في إحاطة صحافية في جوهانسبرغ إن الاهتمام المتزايد بالتكتل "ليس بالأمر الجديد" لكنه يشير إلى "الثقة" بالعمل الذي قامت به بريكس طوال 15 عاما من وجودها.

ورأى سوكلال أن بريكس ليست مجرد "قوة سياسية (..) عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، لكنها تغير أيضا ما يحدث في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم".

وأكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن "البنية العالمية الحالية لا تزال غير متكافئة وتستمر في تهميش الدول النامية (..) ولا تزال خاضعة لهيمنة عدد قليل. لا نرغب بعالم مماثل. نرغب بعالم يتم فيه سماع أصواتنا".

وتم إطلاق مجموعة بريكس رسميا عام 2009.

فرانس24/ أ ف ب

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