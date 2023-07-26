الاتحاد الأفريقي "يدين بشدة محاولة الانقلاب" على الرئيس محمد بازوم في النيجر

أدان الاتحاد الأفريقي الأربعاء "محاولة الانقلاب" في النيجر داعيا المسؤولين عن ذلك بـ"وقف هذا العمل المرفوض فورا". فيما دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب محمد بازوم. من جهته، شجب الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه، "أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار" في البلاد.

© أ ف ب/ أرشيف

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أدان الاتحاد الأفريقي الأربعاء "محاولة الانقلاب" في النيجر، مطالبا من يقفون وراء ذلك بـ"وقف هذا العمل المرفوض فورا".

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الأربعاء عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات..." داعيا "الشعب النيجري وجميع أشقائه في أفريقيا، وخصوصا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي العالم، إلى أن يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة...".

وفي وقت سابق الأربعاء، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بـ"محاولة الانقلاب في النيجر" داعية إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه، "أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".

وأعرب جوزيب بوريل في رسالة عبر منصة تويتر التي باتت تحمل تسمية إكس عن "قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحصل.

أربعة انقلابات منذ 1960

والنيجر بلد شريك لفرنسا في منطقة الساحل ويعاني عنفا جهاديا في العديد من مناطقه. ويحكمه الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم منذ نيسان/أبريل 2021.

وتاريخ هذا البلد المترامي والفقير والصحراوي حافل بالانقلابات.

فقد شهد منذ استقلاله عن فرنسا العام 1960 أربعة انقلابات: الأول في نيسان/أبريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني والأخير في شباط/فبراير 2020 ضد الرئيس مامادو تانجا، من دون تعداد محاولات الانقلاب الكثيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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