قمة روسيا - أفريقيا: بوتين يتعهد بتقديم شحنات حبوب مجانية لست دول بالقارة

في افتتاح قمة روسية أفريقية يحضرها عدة من القادة في القارة في سان بطرسبرغ، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ست دول أفريقية بشحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة". كما أكد بوتين أن موسكو تتطلع إلى حصول الاتحاد الأفريقي على العضوية الكاملة بمجموعة العشرين.

الرئيس الروسي يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرغ، 27 تموز/ يوليو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى افتتاحه قمة بين روسيا وأفريقيا في سان بطرسبرغ في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بشحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة".

وأكد بوتين في خطابه الافتتاحي الذي نقله التلفزيون الروسي "في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا" على خلفية قلق دول أفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة.

اقرأ أيضاقمة روسيا - أفريقيا: رهانات خفية وتطلعات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والعسكرية

إلى ذلك، قال بوتين لرئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي إن روسيا تتطلع إلى حصول الاتحاد على العضوية الكاملة بمجموعة العشرين التي تضم معظم أكبر اقتصادات العالم، وذلك في سبتمبر /أيلول.

من جهته، دعا عثماني، وهو رئيس جزر القمر، إلى "التعايش السلمي" بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في خطاب ألقاه في القمة ، قائلا إن هذا من شأنه أن ينقذ حياة الذين يعتمدون على الإمدادات الغذائية الواردة من البلدين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك