الخارجية الفرنسية تعتبر أن إيجاد مخرج لا يزال ممكنا في النيجر إثر محاولة الإطاحة بالرئيس

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة أن محاولة العسكريين السيطرة على الحكم في النيجر ليست "نهائية" بعد، وأنه لا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي. وفي نفس السياق أعلنت كولونا الجمعة أن رئيس النيجر محمد بازوم "بصحة جيدة" على الرغم من أنه لا يزال محتجزا في مقره.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تصل إلى أوسلو سيتي هول خلال اجتماع الناتو غير الرسمي لوزراء الخارجية في 1 يونيو 2023.

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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة على أن محاولة العسكريين السيطرة على الحكم في النيجر ليست "نهائية" بعد، آملة في أن يستجيب الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وصرحت كولونا "إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي".

وفي نفس السياق أعلنت كولونا الجمعة أن رئيس النيجر محمد بازوم "بصحة جيدة" على الرغم من أنه لا يزال محتجزا في مقره.

وقالت إن بازوم تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة. وأضافت "يمكن الوصول إليه، وقد قال أيضا إنه في صحة جيدة".

وأشارت كولونا لصحافيين على هامش زيارة ماكرون لبابوا غينيا الجديدة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مرات عدة، والجمعة مرة أخرى، إلى نظيره محمد بازوم الذي "نطالب بالإفراج عنه" .

وأخبره الرئيس النيجيري "وهو الرئيس المنتخب ديمقراطيا" بأنه "في صحة جيدة ونأمل في الإفراج عنه مع ضمان سلامته وعائلته (...) للعودة إلى النظام الدستوري" وفق الوزيرة.

وفي نيامي، قدم الجيش الخميس دعمه للعسكرين الذين يحتجزون رئيس النيجر منذ مساء الأربعاء.

واتهم العسكريون الخميس فرنسا التي لها 1500 جندي في النيجر، بانتهاك قرار إغلاق الحدود حين هبطت طائرة فرنسية عسكرية في مطار نيامي الدولي، داعين إلى "الالتزام التام بالإجراءات" التي اتخذها المجلس العسكري.

من جهتها، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان "بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يبقى الرئيس الشرعي والقانوني للنيجر المعترف به" من جانبها.

وبحسب وزيرة الخارجية الفرنسية، فإن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعلنت موقفها بكل وضوح" وقالت إنها "ستعقد قمة على الأرجح الأحد" قد تتّخذ خلالها "عقوبات محتملة" ستدعمها فرنسا.

وأعادت التأكيد أن باريس تدين "بأشد العبارات محاولة الانقلاب" التي "لا شرعية لها".

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما تحول اثنان من جيرانها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

وتضمن بيان وقعه رئيس الأركان الجنرال عبد الصديق عيسى، إن "القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر... قررت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن... من أجل تجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة".

أعلام روسية

وأعلن الانقلابيون "تعليق نشاطات الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر" ودعوا "السكان إلى الهدوء" بعد أحداث وقعت خلال مظاهرة داعمة لهم في نيامي رُفعت خلالها أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا.

وتوجه بعض الشبان إلى مقر "الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم، على مسافة بضعة كيلومترات من التجمّع، وأضرموا النار في سيارات.

وخرجت مظاهرة أيضا في دوسو، على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من العاصمة.

ويذكر أن مساء الأربعاء أعلن عسكريون، عبر التلفزيون الوطني، إطاحة محمد بازوم الذي يتولى السلطة منذ العام 2021، بعد "التدهور المستمر للوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، كل المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساء حتى الخامسة صباحا (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وأثار الانقلاب تنديدا شديدا من المجتمع الدولي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على "المنحى المقلق" الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت الكثير من "التغييرات غير الدستورية" لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ"تطرف عنيف".

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس ما حصل في النيجر بأنه "صفعة" لسكان هذا البلد، اثر مكالمة هاتفية مع نظيرها النيجري.

وإذ طالبت بـ"الافراج الفوري" عن رئيس البلاد، قالت "مع الاتحاد الأوروبي، دعمنا الحكومة المدنية ونظل مقتنعين بأن حكومة ديمقراطية وحدها تستطيع التعامل مع التحديات" في النيجر.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تنشر بلاده نحو ألف جندي في البلاد الأربعاء إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر. وقال "تحدّثت مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إن الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديمقراطي".

تشكل الصحراء ثلثي مساحة النيجر الواقعة في قلب منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا وتحتل مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

منذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في نيسان/أبريل 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في شباط/فبراير 2010 تمّت خلاله الإطاحة بالرئيس مامادو تانجا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

في نيسان/أبريل 2022، سُجن عثمان سيسي وزير الداخلية النيجيري السابق في نظام انتقالي عسكري (2010-2011)، لضلوعه المفترض في انقلاب فاشل في العام 2021.

وأُطلق سراحه في شباط/فبراير، لعدم كفاية الأدلة، بينما حُكم على خمسة من الجنود الذي قُدِّموا على أنهم قادة رئيسيون لمحاولة الانقلاب، بالسجن لمدة 20 عاما.

فرانس24/ أ ف ب

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