بوتين يؤكد أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات الأفريقية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

القمة الروسية-الأفريقية

تدرس موسكو بعناية مقترحات بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في اليوم الثاني من القمة الروسية-الأفريقية المنعقدة في سان بطرسبورغ. وقد قدم الزعماء الأفارقة مبادرتهم للسلام الشهر الماضي إلى كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنها لم تنل تأييد أي من الجانبين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في جلسة للقمة الروسية-الأفريقية في سان بطرسبورغ، روسيا، 27 يوليو 2023.

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال بوتين في اليوم الثاني من قمة روسية-إفريقية في سان بطرسبورغ "نحن نحترم مبادراتكم وندرسها بعناية".

كما قال بوتين إن روسيا ستزيد الإمدادات الغذائية لأفريقيا، بما في ذلك بعض شحنات الحبوب المجانية التي أعلن عنها الخميس، مضيفا أن بلاده مهتمة بتنمية التعاون العسكري مع القارة.

وقدم الزعماء الأفارقة مبادرتهم للسلام الشهر الماضي إلى كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنها لم تنل تأييد أي من الجانبين.

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واستقبلها بوتين في البداية بذكر قائمة من الشكاوى الروسية من أوكرانيا والغرب، بينما رفض زيلينسكي فكرة وقف إطلاق نار تظل موسكو معه مسيطرة على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا ويمنح القوات الروسية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها.

وأشار بوتين إن روسيا مستعدة لتزويد أفريقيا ببعض الأسلحة مجانا لتعزيز الأمن في القارة والعمل بشكل أوثق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأفريقية، مضيفا أن بلاده ستزيد الصادرات الزراعية وستظل موردا للغذاء يمكن الاعتماد عليه.

وذكر أن موسكو ألغت ديونا بقيمة 23 مليار دولار، بدون أن يوضح الفترة الزمنية أو يحدد الدول المعنية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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