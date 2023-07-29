ماكرون يرأس اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر

يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا دفاعيا السبت على خلفية الانقلاب في النيجر. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر توليه السلطة في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

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يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه الجمعة.

وكان ماكرون قد أدان بـ"أشد العبارات" الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم الأربعاء. ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

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والجمعة ظهر الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، على التلفزيون الرسمي باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد.

وتلا بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم. وبرر تشياني الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.

فرانس24/ أ ف ب

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