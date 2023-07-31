المعارك في السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي إلى منتصف أغسطس

المعارك في السودان

أعلنت السلطات السودانية الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران بشكل كامل حتى منتصف أغسطس/ آب، باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

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قررت سلطة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس آب، باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك وفق بيان لمطار الخرطوم الدولي في صدر في ساعة متأخرة الأحد.

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وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/نيسان.

فرانس24/ رويترز

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