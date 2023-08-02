رحيل الرئيس الأسبق لساحل العاج هنري كونان بيديه عن 89 عاما

رحل رئيس ساحل العاج الأسبق هنري كونان بيديه عن 89 عاما. ويعد بيديه أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا لفترة طويلة. كان بيديه رئيسا لساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في 1999. وخاض محاولة فاشلة للعودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020.

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توفي رئيس ساحل العاج الأسبق هنري كونان بيديه عن 89 عاما، وهو أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا لفترة طويلة.

وكان بيديه رئيسا لساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في 1999. وخاض محاولة فاشلة للعودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020. وكان يبلغ حينها 86 عاما.

ولم يتضح بعد كيف توفي بيديه.

ويعرف بيديه في دوره بالترويج لقضية "الهوية الإيفوارية"، والتي أثارت التوترات بين من يعتبرون أنفسهم مواطنين أصليين في الجنوب والشرق، والعديد من العمال الأجانب من البلدان المجاورة.

ولد بيديه، وهو نجل مزارع منخفض الدخل، في 5 أيار/مايو 1934 في دادييكرو، على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة الاقتصادية أبيدجان.

برع في المدرسة وكان من بين 100 طالب واعد اختيروا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي للدراسة في فرنسا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بواتييه.

وفي عام 1959، التحق بالسلك الدبلوماسي الفرنسي وعمل مستشارًا للسفارة الفرنسية في واشنطن.

وعندما حصلت ساحل العاج على استقلالها عام 1960، تم تعيين بيدي سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة.

وبعد 6 سنوات، عندما بلغ من العمر 32 عاما، تم تعيينه مسؤولاً عن الاقتصاد.

فرانس24/ رويترز

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