مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب في السنغال

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون جراء إلقاء مهاجم قنبلة حارقة على حافلة للركاب في دكار الثلاثاء. وقال سائق الحافلة عبد الله ديوب إن مجموعة من الشبان الملثمين استقلوا الحافلة وأهانوه، فيما عمد أحدهم إلى إشعال القنبلة الحارقة ورميها. وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدالله ديومي إن المهاجمين سلبوا الركاب أموالهم وهواتفهم النقالة.

حافلة محترقة بعد اشتباكات إثر اعتقال المعارض السنغالي عثمان سونكو في 31 تموز/يوليو 2023 في داكار.

إعلان اقرأ المزيد

قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون من جراء إلقاء مهاجم قنبلة حارقة على حافلة للركاب في دكار الثلاثاء، وفق وزارة الداخلية.

وروى سائق الحافلة عبد الله ديوب الذي أصيب في الهجوم لمراسل ميداني لوكالة الأنباء الفرنسية أن مجموعة من الشبان الملثمين استقلوا الحافلة وأهانوه، فيما عمد أحدهم إلى إشعال القنبلة الحارقة ورميها.

وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدالله ديومي إن المهاجمين سلبوا الركاب أموالهم وهواتفهم النقالة.

وتابع وبجانبه الحافلة المحترقة "لقد أبلغنا الدرك وجهاز الإطفاء بأن 7 أفراد ملثمين سيطروا على حافلة للنقل العام".

وأعلن ديومي في لقطات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل شخصين وتعرض خمسة آخرين لإصابات خطرة.

وقال "يا له من عمل إجرامي، إنه عمل غير إنساني أن تلقي قنبلة مولوتوف في حافلة تقل سنغاليين"، متعهدا العثور على الجناة وتوقيفهم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك